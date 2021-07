Tschechischer Premier lehnt EU-Erklärung an Ungarn zu LGBTQ-Gesetzes ab

Der tschechische Premier Andrej Babiš lehnt es ab, sich der kritischen Erklärung von mittlerweile 17 EU-Staaten in Sachen des umstrittenen ungarischen LGBTQ-Gesetzes anzuschließen. Im Parlament erklärte er am Donnerstag, Ungarn sei ein souveräner Staat. Es gebe keinen Grund dafür, den Ungarn in ihre Gesetze "hineinzureden".

"Ich weiß nicht, warum ich es tun sollte", betonte Babis. Für die Angehörigen von sexuellen Minderheiten wären ihre Rechte wichtig, "nicht, ob ich einen Fetzen Papier unterzeichne, das jemand von der EU diktiert hat". Er, Babiš, habe nichts gegen Homosexuelle. Er sowie seine Ehefrau hätten viele Freunde unter ihnen, erklärte der Regierungschef weiter.