Für schwules Paar: Frau bringt eigene Enkeltochter zur Welt

Besondere Familiengründung

"Wenn man schwul und verheiratet ist und ein Kind haben will, muss man sich darauf einlassen, eine Familie auf besondere Art und Weise zu gründen ", sagte der frischgebackene Vater Matthew Eledge im Interview mit CNN. Und weiter: "Es gibt kreative, einzigartige Möglichkeiten, eine Familie aufzubauen."

Für Cecile Reynek Eledge und Lea Yribe war die Starthilfe bei der Familiengründung eine Selbstverständlichkeit, berichtet der Lokalsender KETV.

Als Matthew und sein Mann Elliot Cecile erzählten, dass sie eine Familie gründen wollten, bot die 61-Jährige Mutter dreier erwachsener Kinder ohne zu zögern an, die Leihmutterschaft zu übernehmen. Zunächst verwarf das Paar den Gedanken – nicht zuletzt aufgrund des Alters von Matthews Mutter. Bei anschließenden Untersuchungen beim Arzt stellte sich jedoch heraus, dass Cecile in bester körperlicher Verfassung war und sehr wohl für eine Leihmutterschaft in Frage kam.