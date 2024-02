LGBT-feindliches Gesetz in Ungarn: "Schafft ein Klima der Angst"

Amnesty International rufe die ungarische Regierung dazu auf, das Propaganda-Gesetz aufzuheben und sicherzustellen, dass alle Personen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung und Geschlechtsidentität, in Ungarn frei von Diskriminierung und Angst leben können, so Hashemi. Das Gesetz habe weitreichende Auswirkungen auf die queere Community in Ungarn. Laut Amnesty verfestige das Gesetz negative Stereotypen und diskriminierende Haltungen und schränke das Recht auf freie Meinungsäußerung sowie auch das Recht von Kindern auf Zugang zu Informationen ein. Betroffene Branchen würden Selbzensur betreiben, um Sanktionen zu vermeiden.

Der Bericht namens "From freedom to censorship: Consequences of the Hungarian Propaganda Law" zeige die "stark abschreckende Wirkung", die das Gesetz auf die Medien-, Werbe- und Verlagsbranche habe. Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes vor drei Jahren ist der Zugang zu wichtigen Informationen über Homosexualität oder geschlechtsangleichende Inhalte erschwert worden, insbesondere für Kinder und Jugendliche. So dürfe in Schulen, Filmen oder Werbung ausschließlich über Heterosexualität gesprochen werden, so Amnesty.

Filme und Sendungen betroffen

Die Verfasserinnen und Verfasser des neuen Amnesty-Berichts erklären, dass einige Medienvertriebe und Buchhandlungen in Ungarn Selbstzensur betreiben, um gesetzliche Sanktionen zu vermeiden. Die Angst vor rechtlichen Konsequenzen und möglichen Verleumdungskampagnen in den regierungsnahen Medien halte viele davon ab, über LGBTQIA+-Themen zu sprechen und darüber zu informieren. Das gelte für Einzelpersonen und Organisationen gleichermaßen.