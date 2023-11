Museumsdirektor in Ungarn wegen "Homophobiegesetz" entlassen

Wegen der angeblich zu laschen Anwendung eines umstrittenen Gesetzes hat der ungarische Kultusminister Janos Csak den Direktor des Nationalmuseums, Laszlo L. Simon, entlassen. Dieser habe Gesetzeswidrigkeiten in seinem Haus geduldet und könne deshalb nicht weiter im Amt bleiben, teilte das Kultusministerium in einer ErklÀrung am Montag mit.

Stein des Anstoßes war eine Ausstellung der internationalen Stiftung World Press Photo, die auf dem GelĂ€nde des Nationalmuseums weltweit preisgekrönte Pressefotos zeigte. Auf einigen Fotos waren die Bewohner eines Altenheimes auf den Philippinen dargestellt, in dem Homosexuelle und andere LGBTI-Menschen leben. Einige von ihnen waren in Frauenkleidern zu sehen. Die Ausstellung, die in mehreren "Auflagen" durch die Welt tourt, lĂ€uft derzeit (bis 12. 11.) auch in Wien im Fotomuseum Westlicht.