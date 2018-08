Kern und Ludwig auf Tour: Ein Kipferl für den Parteifrieden

Der Auftakt verlief jedoch nicht gerade optimal: Ludwig lässt Kern über 20 Minuten auf sich warten. Für die Fotografen schütteln die SPÖ-Politiker vor der Portiersloge einander emsig die Hände, in der Produktionshalle gehen sie meistens getrennte Wege. Während sich Ludwig etwa noch mit den Spalier stehenden Lehrlingen unterhält, geht Kern mit den Betriebsräten voraus und lässt sich erklären, wie das Mehl angeliefert wird.

Ludwig habe ihn nicht enttäuscht, beteuert Kern nach dem Stopp bei der Kipferlfertigung. „Das Gegenteil ist der Fall“, erklärt er durch das Dröhnen der Maschinen. „Die Diskussion war insgesamt ein bisschen an der Sache vorbei, weil für alle in der SPÖ klar ist, dass das Thema Migration wichtig ist.“ Auch Ludwig kalmiert: „Wenn nicht alle einer Meinung sind, ist das ein Zeichen von innerparteilicher Demokratie. Darauf muss man nicht so heftig reagieren – ich kann mich beherrschen.“ Eine „grün-linke Fundi-Politik“ in der eigenen Partei fürchte er nicht, betont er.

Ellensohn will Kante gegenüber SPÖ

Nach einem derartigen Kurs strecken sich in Wien derzeit eher die Grünen als die SPÖ. Im Zuge des Wettkampfs um die Spitzenkandidatur kündigte allen voran Rathaus-Klubchef David Ellensohn einen schärferen Kurs gegenüber Ludwig an. „Ich mische mich da nicht ein“, sagt Ludwig. „Das Ziel der Grünen kann aber nicht sein, sich ausschließlich mit dem Koalitionspartner auseinander zu setzen.“

In einem sind sich Kern und Ludwig zumindest einig: Ins Bäckergewerbe umsatteln wollen sie nicht. „An einen Wechsel denke ich derzeit nicht“, sagt der Bürgermeister. Kern: „Ich bin eher der Spaghetti-Koch.“