Kern zu Migration: „Echte Lösungen statt Angstmache“

Am Samstag wird der von der SPÖ heftig bekämpfte 12-Stunden-Tag Realität. Kern wirbt intensiv für die 4-Tage-Woche als rotes Gegenmodell. In enger Abstimmung mit dem ÖGB will Kern beim neuen Arbeitszeitgesetz „das Schlimmste verhindern“.

Beim türkis-blauen 12-Stunden-Tag gebe es keine Garantie, dass die Beschäftigten ihre Freizeit wirklich konsumieren können. Es sei jetzt de facto eine permanente 48-Stunden-Woche möglich, dagegen gelte es anzukämpfen. „Wir können nicht zulassen, dass ein Pflasterer bei 36 Grad 12 Stunden lang arbeiten muss“, sagt Kern.

Entscheidend wäre hier, dass die „Mitbestimmung des Betriebsrates bleibt“. Kern: „Wir brauchen Lösungen, die für die jeweiligen Branchen und die dort Beschäftigten etwas bringen. Man kann auch das Fachkräfteproblem – etwa im Tourismus – nicht lösen, indem man die Arbeitsbedingungen immer unattraktiver macht.“

Ob es im Herbst zu Streiks kommen werde, sei die Entscheidung der Gewerkschaft. „Wolfgang Katzian ist kein Hitzkopf, weiß aber sehr wohl, was möglich ist. Bei dem exzellenten Konjunkturverlauf wird die Gewerkschaft mit Sicherheit darauf pochen, dass die Menschen ihren fairen Anteil bekommen.“