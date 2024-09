Kampf um jede Stimme: Weitere Pannen bei Wahlkarten

„Einen Brief absenden, heißt in Österreich einen Brief aufgeben." An das alte Bonmot von Karl Kraus mag sich manch einer dieser Tage erinnern, wenn er sich nämlich mit seiner bestellten Wahlkarte herumschlagen muss – die eigentlich den Zweck erfüllen sollte, die Ausübung des Wahlrechts für den 29. September zu vereinfachen.

Eine Wienerin wollte ihre Wahlkarte per „gelbem Zettel“ (sie war tatsächlich nicht zu Hause gewesen) in der Post-Abholstation in Wien-Landstraße abholen. Doch das Fach der Selbstbedienungs-Zone ließ sich nicht öffnen. Die Nachfrage am Postamt-Schalter sorgte bei der Erdbergerin dann für einen Schockmoment: „Der Postler hat wahrscheinlich den Code doppelt vergeben, es wird jemand anderer Ihre Sendung entnommen haben.“

Am Dienstagvormittag dann das Happyend: Die Wahlkarte befand sich immer noch in der Abholstation, allerdings in einem anderen Sektor. Das zu erkennen wäre eigentlich Aufgabe der Schalter-Mitarbeiterin gewesen, bedauert Post-Sprecher Markus Leitgeb. „Für die entstandenen Unannehmlichkeiten möchte ich mich aufrichtig bei ihr entschuldigen.“ Asche aufs Postler-Haupt. Aber wie ist das mit der Stimmabgabe per Wahlkarte durch einen Fremden? In diesem Fall hätte das nicht funktioniert, denn wäre jene Wahlkarte am Sonntag ins Wahllokal gelangt, wäre sie eingezogen und für ungültig erklärt worden, erklärt Bachofner

Beispiel 2: Wahlkarte kam irrtümlicherweise per Einschreiben

Bange Momente kurz vor der Nationalratswahl durchlebte am Dienstag auch eine andere Wienerin: Obwohl sie ihre Wahlkarte mittels ID-Austria dezidiert ohne Einschrieben bestellt hatte (da sie sich im September zwei Wochen im Ausland aufhielt), war bei der Heimkehr im Postkasten dann sehr wohl der „gelbe Zettel“ hinterlegt. Die Wahlkarte war also doch per Einschreiben gekommen – blöderweise war die Abholfrist am Postamt schon verstrichen. Doch glücklicherweise hatten die Schalter-Mitarbeiter keine Eile walten lassen und die Wahlkarte noch nicht retourniert – denn dann wäre es kompliziert und vor dem Wahlsonntag noch zeitlich stressig geworden.