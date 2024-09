Was Sie bei der Briefwahl unbedingt beachten sollten

Am 29. September wählt Österreich einen neuen Nationalrat. Aber wie sollen Personen ihre Stimme abgeben, die das Wahllokal am Wahltag nicht persönlich aufsuchen können oder ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben? Sie haben die Möglichkeit der Briefwahl. Was dabei beachtet werden muss, die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wie kann ich per Brief wählen?

Sie benötigen dafür eine Wahlkarte. Und Sie müssen personenbezogene Daten sowie einen Grund angeben, warum Sie die Wahlkarte benötigen.

Beantragen können Sie die Wahlkarte über mehrere Wege bei Ihrer Gemeinde: