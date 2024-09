Wahltag rückt näher – und damit auch die Deadlines für Briefwähler

Anschließend kann man bei der jeweiligen Gemeinde eine Wahlkarte beantragen – schriftlich, per eMail, online (falls vorhanden) auf der Website oder auch über die App „Digitales Amt“.

Dabei ist der Aufwand überschaubar: Österreicher, die ihren Hauptwohnsitz im Ausland haben, aber bei der Nationalratswahl ihre Stimme abgeben wollen, müssen sich rechtzeitig in der Wählerevidenz einer österreichischen Gemeinde eintragen lassen. Diese Frist endete am 8. August.

Am 20. September (siehe Fahrplan unten) endet die Frist, um die Wahlkarte dann bei den österreichischen Vertretungsbehörden außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums abzugeben. Innerhalb Europas haben Landsleute bis zum 23. September Zeit. Wer seine Wahlkarte nicht bei einer Botschaft abgeben, sondern per Post schicken möchte, muss dafür Sorge tragen, dass diese bis spätestens am Wahltag um 17 Uhr bei der zuständigen Bezirkswahlbehörde einlangt. Die Kosten für das Porto trägt der Bund.

Die Zahl der Auslandsösterreicher, die in ihrer alten Heimat politisch mitbestimmen wollen, ist über die Jahre kontinuierlich gestiegen: Laut dem Auslandsösterreicher-Weltbund waren es Anfang der 2000er nur rund 17.000 Wähler. Das erklärte Ziel ist es, die 100.000er-Grenze zu knacken.