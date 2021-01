Intransparent? Akten für 19 Wiener Straßenprojekte in der Kritik

Und weniger bekannte, etwa der Umbau der Franklinstraße in eine „Coole Straße Plus“ – also in eine Wohnstraße mit Bäumen, Wasserfontänen und Nebelduschen. Dem KURIER liegt die komplette Liste vor.

Beträchtliche Summen

Die Stadt schüttet – abhängig von der Art des Projekts – Förderungen dafür aus oder schießt für überregionale Aspekte der Umgestaltungen Gelder zu. Deren Zuweisung an den Bezirk soll der Ausschuss jetzt genehmigen. Bei den einzelnen Projekten geht es teilweise um beträchtliche Summen: 1,1 Millionen Euro für die Neubaugasse; 2,8 für den Reumannplatz; 1,7 für die Franklinstraße.