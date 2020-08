Umgestaltung: Der Reumannplatz ist in der Zielgeraden

Eigentlich hätte er schon im Mai wiedereröffnet werden sollen. Doch die Corona-Pandemie sorgte auch bei der Neugestaltung des Reumannplatzes für Verzögerungen.

Nun befinden sich die Bauarbeiten aber auf der Zielgeraden, wie sich die grüne Planungsstadträtin Birgit Hebein kürzlich überzeugen konnte. Für Anfang September ist die Eröffnung geplant. Die Kinder wollen nicht so lange warten: Sie haben die neuen Geräte am Spielplatz jetzt schon in Beschlag genommen.

Das Projekt zählt mit Baukosten von rund 7,9 Millionen Euro zu den größeren Sanierungsprogrammen der vergangenen Jahre. Es war schon lange überfällig. Ist doch seit 1978 kaum mehr etwas an dem zentralen Favoritner Platz verändert worden. Entsprechend trostlos sah er zuletzt bereits aus.

Das hat sich jetzt deutlich geändert: Die auffälligste Neuerung ist der Wegfall der Straßenbahn-Geleise, die durch den U1-Ausbau überflüssig wurden. Sie trennten den Platz bisher in zwei Hälften.