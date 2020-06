Kempelenpark statt Fabriksbrache: Favoriten bekommt ein neues Viertel

Zwangsweise in einem sehr exklusiven Rahmen: Weil es kaum Fluchtwege gibt, darf nur eine Handvoll Leute hinein. Häuser trägt er wohl nicht – er wird daher wohl teilweise zugeschüttet.

200 neue Bäume

Zwischen den Häusern ist ein 11.500 Quadratmeter großer Park vorgesehen, der für alle zugänglich sein wird. Davon soll das Grätzel profitieren: „Die Öffnung des Parks bietet größtmögliche Lebensqualität für die künftigen Bewohner und für die Favoritner in den umliegenden Gassen“, sagt Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne).

In den Park will STC so viele der bestehenden Bäume integrieren wie möglich. Zusätzlich sollen etwa 200 neue Bäume eingesetzt werden. Die Dächer der Häuser werden übrigens allesamt bepflanzt: Das macht zusätzlich 17.500 Quadratmeter Grünfläche.

Baubeginn 2023

Damit das alles realisiert werden kann, muss erst noch der Flächenwidmungsplan geändert werden. Die geplanten Adaptionen sollen noch im Sommer öffentlich bekannt gemacht und im Winter beschlossen werden. Der Baubeginn ist für 2023 angesetzt, frühestens ein Jahr später werden erste Mieter einziehen. Bis 2026 soll der Kempelenpark fertig sein.