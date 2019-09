So wird der neue Reumannplatz aussehen

Die Baustelle für die Sanierung des Reumannplatzes wird sich in zwei Phasen gliedern. In der ersten Phase (bis Ende dieses Jahres) werden alle Schienen, auf denen bisher der 67er unterwegs, abgetragen. Bisher haben die Schienen den Park in zwei Hälften getrennt. Das wird nach der Baustelle anders sein. Mit dem Abtragen der Schienen wurde schon begonnen.