Infektionszahlen in Wiens Bezirken: Relevant oder Wahlkampftaktik?

Außerdem sind die veröffentlichten Daten nicht vollständig. Für die Bezirke Margareten, Mariahilf, Hietzing, Josefstadt, Währing und Döbling gibt es keine Zahlen.

Große Dynamik

Von Seiten des medizinischen Krisenstabes der Stadt Wien will man den "Leak" nicht kommentieren. Aber Sprecher Andreas Huber erklärt erneut, warum Bezirkszahlen in Wien nicht relevant sind: "Eine Person wohnt vielleicht in dem einen Bezirk, arbeitet aber in einem anderen und hat seine Freunde wieder in einem anderen. Man kann da nicht einen Bezirk herausnehmen, weil es in Wien eine ganz andere Dynamik gibt."

In keiner Bundesland in Österreich werden die Bezirksgrenzen so oft überschritten wie in Wien. Oft liegen sogar einzelne Straßen - etwa die Mariahilfer Straße - in drei Bezirken gleichzeitig: Die eine Straßenseite zählt im Fall der Mariahilfer Straße zum 6. Bezirk, die andere Seite zum 7. Bezirk; die Äußere Mariahilfer Straße (außerhalb des Gürtes) zählt gar zum 15. Bezirk.

Wahlkampfthema

Ob man nun will oder nicht: Die Bezirkszahlen in Wien werden zwangsläufig auch Wahlkampfthema. Vor allem, wenn man sich auf den Bezirk Favoriten einschießt. Denn die Schlussfolgerung mancher Parteien wird jene sein, dass Migranten das Virus in Wien verteilen.