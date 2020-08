Gratistest am Flughafen Wien: Furchtlose Balearen-Urlauber

Warum die Balearen?

Warum es mit der Reisewarnung jetzt genau die Balearen getroffen hat, versteht Michael nicht ganz: „In der U-Bahn stehen die Menschen sicher gedrängter und aus anderen Ländern dürfen Touristen auch noch hin“, sagt er.

Ob er sich heuer noch eine Reise antut, das weiß er noch nicht. Und so scheint es vielen Österreichern zu gehen, denn die Ankunftshalle und die Abflugstraße am Flughafen waren selten so leer. Selbst an der Trafik hängt mittlerweile ein Schild mit der Aufschrift: „Vorübergehend geschlossen“.