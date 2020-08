Einreise, Tests und Quarantäne: Das sind die Corona-Lücken

In Wien kann man hingegen seit Sonntag einfach zu der Teststation vor dem Ernst-Happel-Stadion kommen und sich gratis testen lassen – ganz ohne Nachweis, dass man auch wirklich in Kroatien war. Der Andrang in den ersten zwei Tagen war riesig (mehrstündige Wartezeiten inklusive). Dass sich beim Stadion auch Menschen anstellen, die nicht aus dem Kroatien-Urlaub zurückgekehrt sind, nimmt die Stadt Wien in Kauf: „Lieber ein Mal zu viel getestet, als ein Mal zu wenig“, heißt es aus dem Büro von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ). Immerhin zeige jeder, der sich testen lässt, „Verantwortungsbewusstsein“.

3. Die Quarantäne

Erst am Montag wurde ein Baggerfahrer am Wiener Landesgericht nichts rechtskräftig zu sechs Monaten bedingter Haftstrafe sowie 1.000 Euro unbedingter Geldstrafe verurteilt. Der Grund: der Mann missachtete einen aufrechten Quarantäne-Bescheid. Aufgeflogen war der Mann, weil er seinem Polier davon erzählte.

Genauso gut hätte er aber auch bei einer Kontrolle erwischt werden können. In einigen Bundesländern prüft die Polizei, ob Infizierte auch tatsächlich zu Hause bleiben. In der Bundeshauptstadt kümmert sich die Gruppe Sofortmaßnahmen der Stadt darum.