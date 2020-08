Wilde Bilder: Pool-Party mit tausenden Besuchern in Wuhan

In der chinesischen Millionenmetropole Wuhan haben Tausende Menschen am vergangenen Wochenende in einem Wasserpark Party gefeiert. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Menschen auf Schlauchbooten in einem riesigen Pool tummeln. Von Masken und Mindestabstand ist dabei keine Spur. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP haben die feiernden Massen dabei eine Show mit mehreren DJs verfolgt.