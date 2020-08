Kommen neue Reisewarnungen? Kurz berät mit Anschober und Nehammer

Im Bundeskanzleramt findet heute eine Regierungsbesprechung zum Thema Reisen und Corona statt. Kanzler Sebastian Kurz hat Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Innenminister Karl Nehammer zu sich gebeten. Ein mögliches Ergebnis könnten neue Reisewarnungen sein, ist zu hören.

Auch Coronakontrollen an den Grenzen sind ein Thema, heißt es im Kanzleramt.

Um 17 Uhr wird die Regierung die Öffentlichkeit über die Ergebnisse der Beratungen informieren.

Mögliche Ersuchen an Schallenberg und Tanner

Außenminister Alexander Schallenberg und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner sind nicht beigezogen. Es könnten aber im Anschluss an das Beratungsergebnis Ersuchen an die beiden Minister geben, in ihrem Bereich tätig zu werden: Im Fall von Schallenberg, neue Reisewarnungen auszusprechen oder im Fall von Tanner, die Assistenzleistungen des Heeres für die Gesundheitsbehörden an den Grenzen zu verstärken.