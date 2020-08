Alternative Reiseziele: Wo man jetzt noch hinfahren kann

Urlauber aus Österreich und allen Schengenländern außer Bulgarien und Rumänien dürfen aber noch ohne Auflagen einreisen und sich ungehindert fortbewegen. In Geschäften, Zügen oder anderen geschlossenen Räumen gilt Maskenpflicht, seit Montag auch bei Menschenansammlungen vor Lokalen und auf frequentierten Plätzen in der Zeit von 18 Uhr bis 6 Uhr. Die Polizei soll wieder häufiger einschreiten. Auch an den Stränden werden die Abstandsregeln strenger kontrolliert. Museumsführungen in Kleingruppen sind möglich, müssen aber rechtzeitig angemeldet werden.

Maske in Nizza

In Frankreich müssen die Urlauber an vielen Orten auch im Freien Mund- und Nasenschutz tragen, etwa in Paris, Lille und Nizza. In geschlossenen Räumen, in Geschäften und auf Marktplätzen sowieso. Bei Verstößen droht eine Strafe von 135 Euro. Das Departement Bouches-du-Rhone an der Mittelmeerküste um Marseille sowie die Hauptstadt Paris wurden zu Corona-Risikogebieten erklärt. Doch die Museen sind geöffnet.

Corona-Test in Griechenland

Alle Griechenlandurlauber müssen sich spätestens einen Tag vor der Einreise elektronisch anmelden. Seit heute muss bei Einreise über den Landweg auch ein negativer Corona-Test vorgelegt werden, der nicht älter als

72 Stunden sein darf. In zahlreichen Urlaubsregionen gelten umfangreiche Einschränkungen. Auf Kreta, Santorin, Mykonos und in anderen Regionen wurde die Sperrstunde auf 24 Uhr vorverlegt.

Reisewarnung für die Türkei

Die Reisewarnung für die Türkei bleibt weiterhin aufrecht. Einfacher geht das Reisen in die Schweiz. Und auch die Einreise nach Großbritannien ist derzeit unproblematisch. Es muss lediglich ein Formular mit Kontaktdaten und Informationen zu früheren Reisezielen ausgefüllt werden. Für Reisende aus den USA und Frankreich gilt die zwei-wöchige Quarantänepflicht. Für Festland-Spanien gilt eine Reisewarnung, für die Inseln noch nicht. An vielen Orten wurden die Regeln verschärft. Auch Rauchverbote im Freien wurden erlassen.