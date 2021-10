Im Gartenbaukino stehen jetzt Namen auf den Stühlen

"Gebt der Stadt Farbe"

"Gebt der Stadt Farbe", das war das Motto des Architekten Robert Kotas, der das Gartenbaukino in den 1950er Jahren erneuerte. Von dem Kinogestalter der Nachkriegszeit ist heute nur noch das Gartenbaukino, als einziger seiner Bauten erhalten. Und auch heute sei es weiterhin das Motto, laut Architekt Wehdorn: "Gebt der Stadt die Farben", wie eben der wieder in rot leuchtende 30 Jahre alte Vorhang zeige. "Er wurde in einer der größten Waschmaschinen Europas in Niederösterreich gewaschen", betont Wehdorn.