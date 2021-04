Warum das Gartenbaukino Gartenbaukino heißt

Nun, an der Stelle, an der sich heute das Gartenbaukino befindet, war bis Ende der 1950er-Jahre die seinerzeitige k.k. Gartenbau-Gesellschaft untergebracht. Als die Ringstraße gebaut wurde, schenkte Kaiser Franz Joseph eben dieser Gesellschaft das Grundstück, an dem heute Hotel Marriott und Gartenbaukino stehen. Auf dem Grund am Parkring wurde ein einstöckiges Gebäude errichtet, das 1864 im Beisein des Kaisers feierlich eröffnet wurde.

Das Gebäude war von einem herrlichen Garten umgeben. Zweimal im Jahr fanden hier und in den Glashäusern prächtige Pflanzenausstellungen statt. Da die geräumigen Säle aber den Rest des Jahres leer standen, wurden Mieter gesucht. So gab man in dem palaisartigen Haus Konzerte, Bälle und Varieté-Vorstellungen. Und jetzt kommen wir zur späteren Nutzung der Säle: Ab 1903 wurden hier mit einem Kinematografen bewegte Bilder vorgeführt. Der erste Film hieß Die Reise nach dem Monde, er war laut Programmheft 300 Meter lang und damit der längste jemals in Wien gezeigte Film.