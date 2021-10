Wiedereröffnung des Wiener Gartenbaukinos: Keine Zeit zu sterben

Die Vorgabe lautete, das Kino möglichst getreu in den coolen Originalzustand von 1960 zurückzuführen. Dabei wurde praktisch alles neu gemacht – von der Elektrik, die auf den letzten Stand gebracht wurde, bis hin zu Böden, Wänden und Decken, die teils erneuert, teils restauriert wurden. Die Kinobestuhlung erhielt neue Polsterung, das Buffet im Foyer wurde nach historischem Vorbild gestaltet. Schließlich ging es auch dem Vorhang in Rot-grau, der die monumentale Leinwand bedeckt, an den Kragen, und er wurde in Europas größte Waschmaschine – die sich in Wien befindet – gesteckt.