Hundegipfel ändert nichts: Wien hält an Rasselisten fest

Etwas anders stellt sich die Situation in Niederösterreich dar. Der dortige Tierschutz-Landesrat Gottfried Waldhäusl ( FPÖ) will die Rasselisten zwar sehr wohl abschaffen - könnte aber am Widerstand der Landes-ÖVP scheitern.

In Tirol, wo erst am Donnerstag ein Fünfjähriger von einem (allerdings angeleinten) Pitbull ins Gesicht gebissen worden war, lehnte man Rasselisten bis dato ebenfalls ab. Man setze stattdessen auf Aufklärung durch einen verpflichtenden Sachkundenachweis zur Hundehaltung. Bestimmte Bereiche, in denen Leinenzwang und/oder Maulkorbpflicht gelten, sollen im Landespolizeigesetz definiert werden und dann für alle Gemeinden gelten, erklärte zuletzt die für das Tiroler Landespolizeigesetz zuständige Landesrätin Patrizia Zoller-Frischauf.

13.000 Hunde untersucht

Einberufen wurde der Hundegipfel infolge einer tödlichen Bissattacke, der voriges Jahr in Wien ein Kleinkind zum Opfer fiel. Um Datenmaterial zu sammeln, sichteten Juristin Regina Binder und Tierärztin Nadja Affenzeller von der Vetmed im Vorfeld internationale Studien zu den Themen Hundehaltung und Wesenseigenschaften.

Für eine der größten Untersuchungen aus letzterem Bereich wurden 13.000 Tiere aus 31 Rassen evaluiert. Dabei habe sich gezeigt, dass punkto Gutmütigkeit keine signifikanten Unterschiede zwischen den Rassen bestehen, sagt Binder. Allerdings gebe es innerhalb einer Rasse oft eine große Bandbreite. Einfluss auf das Verhalten eines Hundes hätten eher andere Faktoren wie Aufzucht, Ausbildung und Haltung.

Zudem gebe es keine gesicherten aussagekräftigen Statistiken, welche Rassen wie oft zubeißen.

Einheitliche Bissstatistik

Als Ziele formulierte Hartinger-Klein daher eine einheitliche Bissstatistik (inklusive Definition, was überhaupt als Biss zu werten sei), um die Listenhunde-Gesetzgebung neu bewerten zu können. Wer für die Dokumentation der bundesweit anfallenden Hundebisse zuständig sein wird, ist allerdings noch nicht klar.

Ebenfalls geplant ist ein methodisch abgesichertes Beurteilungsverfahren für Sachverständige, um die individuelle Gefährlichkeit von Hunden bestimmen zu können.

Zudem soll es eine bundeseinheitliche Tierdatenbank geben, in der jeder Hund, der einmal auffällig geworden ist, entsprechend gekennzeichnet ist. Eine solche müsse aber über eine 15a-Vereinbarung mit den Ländern akkordiert werden.

Einigen konnten sich die Bundesländer auf einen Sachunterricht für Hundehalter. „Der Hund ist zwar der beste Freund des Menschen, aber ein gewisses Grundwissen ist dennoch nötig“, betont Hartinger-Klein. Laut Studien zeigen Hunde in bis zu 70 Prozent der Fälle Vorwarnstufen, bevor sie zubeißen. Deswegen sei es wichtig, dass vor allem Kinder möglichst früh lernen, wie sie mit Hunden umgehen sollten, erklärt die Gesundheitsministerin.