Schwerpunktkontrolle: 1.000 Euro Strafe wegen freilaufendem Listenhund

Teuer zu stehen kommt einem Wiener Hundehalter ein Ausflug in die Lobau. Weil er seinem Vierbeiner im Naherholungsgebiet weder Leine noch Maulkorb angelegt hatte, wurde er bei einer Schwerpunktkontrolle von Polizei und Forstamt kurz vor Ostern zu 1.000 Euro Strafe verdonnert. Ein weiterer Hundehalter musste wegen der fehlenden Leine 500 Euro bezahlen. Die Pönalen fielen so eklatant hoch aus, weil es sich in beiden Fällen um sogenannte Listenhunde (im Sprachgebrauch der Stadt also um "Kampfhunde") gehandelt hat.

Zwar gelten die neuen Regelungen für Listenhunde seit Mitte Februar im gesamten Stadtgebiet. Es ist also egal, ob ein Listenhundehalter sein Haustier in der Lobau oder auf dem Reumannplatz frei laufen lässt - die Strafe ist immer dieselbe. Für den Forstbetrieb der Stadt (MA49) kommen die verschärften Regeln aber besonders gelegen. Denn in großen Naherholungsgebieten wie etwa der Lobau sind undisziplinierte Hundehalter schon länger ein Problem. Wie berichtet, erhoffte man sich durch Schwerpunktkontrollen in Kooperation mit der Polizei Verbesserungen. Wer seinen Hund - egal, welche Rasse - beim Spaziergang nicht an die Leine nahm und dabei erwischt wurde, musste bis dato 21 Euro Strafe zahlen. Oder bis zu 300 Euro, wenn es zur Anzeige kam.

"Druck auf das Ökosystem"

Nachhaltige Verbesserungen blieben allerdings aus. Darum erachtet Forstdirektor Andreas Januskovecz die nunmehrige Straferhöhung als gute Möglichkeit, in der Lobau für Disziplin zu sorgen. "Die Obere Lobau ist ein Naherholungsgebiet, das von 1,2 Millionen Leuten im Jahr besucht wird - und jeder Zehnte hat einen Hund", sagt er. Dass täglich Hunderte ihre Vierbeiner frei laufen lassen, erzeuge Druck auf das Ökosystem. "Dadurch werden zum einen Wildtiere aufgeschreckt. Und zum anderen wird das subjektive Sicherheitsgefühl anderer Nationalparkbesucher beeinträchtigt."