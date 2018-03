Lobau: Polizei nimmt renitente Hundehalter ins Visier

Strafen von 21 bis 300 Euro drohen uneinsichtigen Hundehaltern in der Lobau. Denn wer sein Haustier im Nationalpark nicht an die Leine nimmt, riskiert ab sofort, der Polizei in die Arme zu laufen. In Kooperation mit dem Forstbetrieb der Stadt Wien (MA49) führt die Exekutive ab dem Frühjahr Schwerpunktkontrollen durch. Der KURIER begleitete Chefinspektor Helmut Kopic und sein Team bei einem dieser Einsätze.

Hintergrund der ungewöhnlichen Maßnahme ist der steigende Druck auf das Ökosystem im Nationalpark Donau-Auen. Da dieser direkt ans Siedlungsgebiet grenzt und mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen ist, nutzen pro Jahr rund 1,2 Millionen Menschen die 1500 Hektar große Obere Lobau als Naherholungsgebiet. Und nicht alle davon halten sich an die Regeln.

„Das Hauptproblem ist die Masse an Hundehaltern, die ihre Hunde frei laufen lassen. Davon haben wir täglich Hunderte“, erklärt Forstdirektor Andreas Januskovecz. Dadurch würden zum einen Wildtiere aufgeschreckt. Und zum anderen werde das subjektive Sicherheitsgefühl anderer Nationalparkbesucher beeinträchtigt.

Belastungen für das Ökosystem seien zudem Umweltsünder, die ihre Abfälle im Wald entsorgen, sowie Erholungsuchende, die „zwecks Adventure-Tour“ das Wegegebot absichtlich missachten. Das trifft mitunter sogar auf Mountainbiker zu. Die Präsenz der Polizei soll nun helfen, die Lobau zu entlasten.

Anzeigen werden teuer

„Es geht uns aber nicht primär darum, zu bestrafen. In erster Linie leisten wir Bewusstseinsarbeit“, erklärt Chefinspektor Helmut Kopic von der Polizeistation Langobardenstraße. Dafür suchen die Beamten das Gespräch mit Nationalpark-„Sündern“, machen auf die Regeln aufmerksam und verwarnen, wo es notwendig ist.