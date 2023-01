Hollywood in Wien: Kate Winslet wird beim „The Palace“-Dreh wohl Knödel essen

Niemand geringerer als Oscar-Preisträgerin und Titanic-Schauspielerin Kate Winslet wird gemeinsam mit Hugh Grant und Andrea Riseborough zu sehen sein. Autor und Produzent ist „Succession“-Macher Will Tracy. Als Produzenten fungieren noch Frank Rich und der hochgelobte Stephen Frears („The Menu“), der auch Regie führt. „Ich habe Kate Winslet schon gesehen“, sagt Marijana Stoisits, die Chefin der Vienna Film Commission, im Gespräch mit dem KURIER.

Untergebracht soll sie im „Le Meridien“ am Ring sein. Dort gibt es auch zahlreiche Reservierungen für die britische Site Five Productions, die gemeinsam mit der heimischen Onnoo One Film als Produktionsfirma alles in der Stadt für HBO regelt. 200 Personen sollen in die Dreharbeiten involviert sein. „Zwei Drittel davon sind Österreicher“, heißt es. Sechs bis sieben Millionen Euro soll die Produktion der Stadt einspielen. „Möglich war das nur dank der neuen Filmförderung für Streaming-Dienste“, betont Stoisits. Fünf neue internationale Streamingprojekte sind schon in der Pipeline.