Wie eine Stinatzerin Weltstars nach Wien bringt

Bleibt noch eine Frage: Was schaut sich eine professionelle Film-Vermittlerin eigentlich privat am liebsten an? Dem KURIER verrät Marijana Stoisits drei ihrer Favoriten: „Ein Lieblingsfilm ist sicher ‚Manchester by the Sea‘. Den Science-Fiction-Film ‚Arrival‘ finde ich super. Der dritte wäre ‚Some Like It Hot‘ von Billy Wilder – ein wirklich großartiger, wunderbarer Film.“