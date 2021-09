Historisch bedeutsam: Wien als Stadt der Stiegen

Es gibt zwei Gründe, warum einem das Wort „Verachtung“ in den Sinn kommen kann, wenn man an die Stiegen in Wien denkt. Der erste liegt auf der Hand: Es gibt einfach sehr viele davon in dieser Stadt und manch einem mag das Erklimmen sehr mühselig (und somit verachtenswert) erscheinen.

Der zweite Grund ist wohl eher etwas für Filmfans: Die Treppe, die beim Urban-Loritz-Platz auf das Dach der Hauptbibliothek führt, hat einen Zwilling. Sie ist einer Stiege auf Capri nachempfunden, auf der in Jean Luc Godards Kultfilm „Die Verachtung“ aus dem Jahr 1963 Brigitte Bardot in einem gelben Badeanzug hinunterspaziert.

Das Beispiel zeigt: Stiegen sind in Wien selten einfach nur Stiegen. Sie haben oft eine historische Relevanz – oder für Anrainer eine hohe ideelle Bedeutung.