Villa Beer: Hietzinger Architektur-Juwel wird zu Museum

Um so etwas sinnvoll zu planen, müsse „man schon etwas können“. In seiner Virtuosität sei Frank nur Stararchitekt Le Corbusier ebenbürtig gewesen, von dem 17 Bauwerke in sieben Ländern als UNESCO-Welterbe anerkannt wurden.

In der Villa offenbart sich auch Franks soziale Weltanschauung: Die Dienstbotenräume sind kaum von den anderen zu unterscheiden.