Der günstigste Weg zum Original-Kunstwerk an der eigenen Wand führt über das Rathaus. Genauer gesagt über das MUSA in der Felderstraße neben dem Rathaus. Denn die Dependance des Wien Museums beherbergt nicht nur einen Ausstellungssaal und die Startgalerie, in der junge Künstlerinnen und Künstler an zentraler Stelle ausstellen können, sondern auch eine Artothek: eine Bibliothek für Kunst.

Für 2,50 Euro pro Monat können hier alle mit Hauptwohnsitz in Wien und Umgebung für maximal ein Jahr bis zu vier Bilder ausleihen – Versicherung inklusive.