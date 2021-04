Hietzing: Ein Ort, an dem die Zeit stillsteht

An der Hietzinger Hauptstraße liegt seit fast 50 Jahren das Würstelbuffet zum Seidl (na gut, früher hieß es Buffet Floh), in dem Michael Böck nun sein Bier trinkt und von seinem Heimatbezirk schwärmt. Das Seidl ist ein Grätzeltreffpunkt an der Verbindungsbahn, in dem Straßenkehrer sowie Porsche-Fahrer mittagessen, wie Chefin Halina Seidl erzählt. Denn letztendlich sei Hietzing wie ein Dorf. Man kenne einander in den Grätzeln, helfe einander gegenseitig aus.