Simmering: Ein Arbeiterbezirk wird hip

42. Nein, das ist nicht die Hausnummer des gleichnamigen Cafés in der Simmeringer Geiselbergstraße. Es ist – frei nach dem Science-Fiction-Klassiker „Per Anhalter durch die Galaxis“ – vielmehr die Antwort auf alle Fragen. Vielleicht bis auf eine: Warum eröffnet man mitten im 11. das einzige Hipster-Café im Bezirk?

Eine Marktlücke, erklärt Inhaber und Science-Fiction-Fan Rudi Klein. Dabei habe er gar nicht vorgehabt, ein Kaffeehaus zu eröffnen. Und schon gar nicht in Simmering. Doch aus dem Fenster seiner Wohnung gegenüber habe er immer Geschäftsleute beobachtet. Und ein anderes Angebot gab es für sie nicht.

Seit 2018 versorgt Klein nun also die Firmen in der Umgebung. In seinem Café gibt es kein Plastik, alle Produkte kommen von lokalen Produzenten und mit jedem Kaffee wird ein soziales Projekt unterstützt. Bisher ist sein Hipster-Café ein „Alien“ im Bezirk. Denn die Gentrifizierung, die ist in Simmering noch nicht so richtig angekommen. Auch wenn zuletzt mehr Studenten ins Grätzel gezogen sind und bei neuen Bauprojekten Urban Gardening beworben wird.