Ottakring: Schlechter Ruf, gute Stimmung

„Es ist einfach eine gute Mischung aus abgefuckt und schön, in der einen Richtung grün, in der anderen Moloch“, beschreibt Severin seinen 16. Hieb. Vor elf Jahren kam der Bayer für sein Studium nach Wien, sieben davon verbrachte er in Ottakring. „Einmal über den Yppenplatz und man hat eine ganze Weltreise gemacht“, sagt er – und meint es uneingeschränkt positiv.

Zusammengerauft

Der Yppenplatz: Bei aller Vielseitigkeit Ottakrings schlägt hier, am nördlichen Ende des Brunnenmarktes, ums Eck der „Balkanmeile“ Ottakringer Straße, ohne Frage das multikulturelle Herz des Bezirks. Einer, der viel über die Entwicklung des Grätzels erzählen kann, ist Mihajlo Galić. Der gebürtige Serbe kam 1980 über München nach Wien, seit 1984 lebt er in Ottakring.

Über 30 Jahre lang, bis zu seiner Pensionierung vor vier Jahren, arbeitete er im Café Club International, kurz: C.I., am Yppenplatz. Bis heute lebt er gleich ums Eck – und nach wie vor sitzt er jeden Tag in „seinem“ C.I.