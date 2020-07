"Garage Grande" in Ottakring: Bienen und Bier im Parkhaus

Zugegeben, noch ist es vor allem grau in der Deinhardsteingasse im 16. Bezirk. Das wird sich jedoch Schritt für Schritt ändern. Seit Anfang Juli bespielt die Gebietsbetreuung hier die „Garage Grande“ – ein aufgelassenes Parkhaus – und legt den Fokus auf eine etwas fröhlichere Farbe: Grün.

Auf 2.500 Quadratmetern soll hier „ein Rückzugsort für die Nachbarschaft entstehen“, erzählt Irene Grabherr von der Gebietsbetreuung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf allem, was mit Garteln und Natur zu tun hat. An der Fassade wachsen Wilder Wein, Kletterkiwi und Hopfen, den die benachbarte Braumanufaktur Schalken auch zu einem „Deinhardsteiner Bier“ verarbeiten will.