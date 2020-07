Schlechte Stimmung in Wien-Ottakring: Die alte Heimat hat geschlossen

Andere Stammgäste in den Balkan-Lokalen der Ottakringer Straße finden die Erhöhung der Warnstufe gut. Die Wirtschaft dürfe nicht gefährdet werden, sagt der gebürtige Bulgare Vasko Borsov: "Ich kenne viele Leute, die in den Ländern wohnen. Und natürlich ist es schlecht, wenn sie nicht in die Heimat können. Aber ich finde die Reisewarnung trotzdem richtig. Schauen Sie zur Donauinsel, die Leute machen sich überhaupt keine Sorgen mehr. Das ist sehr schlecht. Wir müssen schauen, dass die Wirtschaft überlebt.“

Infos haben Communities spät erreicht

Dass die Reisewarnungen in den Westbalkan bald wieder aufgehoben werden, ist eher unwahrscheinlich. Die Infektionszahlen dort steigen. Durch die Reisewarnung wolle man laut Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) verhindern, dass das Virus durch Urlaubsreisen wieder nach Österreich eingeschlappt wird. 530.000 Menschen in Österreich haben Familie und Wurzeln in den Staaten am Westbalkan. Die Information über das Virus sei bei den Communities in Österreich aber oft zeitverzögert angekommen. Das Bewusstsein für die Gefahr sei daher oftmals nicht gegeben.