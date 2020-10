Von Platzhirschen und Fischen im selben Wählerpool

Für die FPÖ tritt Klubdirektor Georg Heinreichsberger erstmals zu Wahl an. Der designierte Bezirksparteiobmann hat sich selbst ins Spiel gebracht und sieht im Team HC Strache keine Konkurrenz. Man sei das Original und werde besser abschneiden. Erreichen will man drei Mandate. Die Themen sind mit der Tieferlegung der Verbindungsbahn, Öffi-Ausbau und Anrainerparken ähnlich. Allerdings ist Heinreichsberger in Hietzing (noch) nicht so bekannt.