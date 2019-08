Strudlhofstiege: Die Treppe, die in die Weltliteratur einging

Der Schriftsteller Heimito von Doderer ist zwar im dritten Bezirk aufgewachsen, hat aber die Stufen, die die Wiener Strudlhofgasse mit der tiefer liegenden Liechtensteinstraße verbinden, schon in seiner Kindheit gekannt. Während des Zweiten Weltkriegs begann er dann den Roman zu schreiben, der die Strudlhofstiege am Wiener Alsergrund in die Weltliteratur eingehen ließ. Am kommenden Donnerstag bringt das Theater in der Josefstadt die Uraufführung des dramatisierten Romans.