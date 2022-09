Heizschwammerl: Stadtpolitik erhöht Druck auf Gastronomen

Freilich: Verbieten kann der Bezirk die Heizschwammerl nicht. Auch die Stadt Wien kann das nicht. Das Aufstellen ist bundesgesetzlich geregelt und fällt in die Gewerbeordnung (damit in die Zuständigkeit des Wirtschaftsministers) bzw. über das Energieeffizienzgesetz in die von Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Appell, kein Verbot

Soll heißen: Solange kein bundesweites Verbot kommt, können die Wirte selbst entscheiden, ob sie die Heizschwammerl abdrehen. Oder eben nicht.

In Wien hat man deshalb zuletzt nicht nur – wie berichtet – die Heizschwammerl-Abgabe verdoppelt (ab 1. Jänner zahlen Gastronomen für jede begonnenen 4-kW-Nennanschlussleistung 120 Euro statt 62 Euro, Anm.). Sondern schon im Sommer versucht, den Druck auf die Gastronomie etwas zu erhöhen.

In einem Schreiben des Magistratischen Bezirksamts des 1. und 8. Bezirks an die Fachgruppe Gastronomie bittet man die Wirtschaftskammer um Beistand: „Ein Beheizen von Freiflächen wird in der aktuellen Situation von der Bevölkerung kritisch gesehen. Hier braucht es Aufklärung, Selbstverantwortung und Rücksichtnahme.“ Die Wirte sollen ihre Heizschwammerl abdrehen, und zwar freiwillig.