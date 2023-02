"Gummibären-Bande" aufgeflogen: Cannabis-Dealer fabrizierten Süßigkeiten

Eine in Österreich aufgeflogene Drogenbande hat Gummibären und anderes Naschzeug mit THC, dem Hauptwirkstoff von Cannabis, hergestellt. Mit den Drogen-versetzten Süßigkeiten hätten die Dealer rund 40.000 Euro eingenommen, schätzen die Ermittler. Das war aber noch längst nicht alles: „Gesamt konnten bis dato vier Tatverdächtige festgenommen und Suchtmittel im Wert von rund zwei Millionen Euro sichergestellt werden“, sagte Mohamed Ibrahim, Sprecher des Bundeskriminalamts (BK).

Bei mehreren Hausdurchsuchungen in Wien entdeckten die Drogenfahnder mehr als 178 Kilogramm Cannabiskraut, rund 14 Kilogramm Cannabispulver, zehn Liter Cannabisöl sowie mehr als 10.000 Stück der mit Cannabisöl versetzten Süßwaren. Auch wurde eine Vielzahl an Utensilien zur Herstellung der THC-haltigen Erzeugnisse sichergestellt: Die „Gummibären-Bande“ hatte eine Wohnung mit Cannabispresse, Industrieluftfilter und Zentrifugen zur einer Werkstatt für „Haschkekse“ & Co. umfunktioniert.