Trendstoff HHC: Der ganz legale Cannabis-Rausch?

Beweise dafür, dass es sich um einen natürlichen Stoff handelt, gibt es aber nicht. Vielmehr ist HHC ein Abbauprodukt von Cannabis und kommt – wenn überhaupt – nur in sehr geringen Mengen in der Pflanze vor. Es daraus zu gewinnen, würde sich wirtschaftlich nicht lohnen, weshalb HHC synthetisch hergestellt wird und dann als Flüssigkeit erhältlich ist. Geraucht wird es in einer Art E-Zigarette.

Gefahr von Paranoia

Der Stoff kann eine euphorische Stimmung erzeugen, leistungssteigernd wirken und die Zeitwahrnehmung beeinflussen. Aber auch eine Steigerung der Herzfrequenz, Schwindel, Schlaflosigkeit und Paranoia sind als Nebenwirkungen bekannt. Das Problem ist, dass es zu HHC sehr wenige Forschungserkenntnisse gibt.

Schlechte Werbung für die Branche

Der Grazer Wolfgang Pöltl beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema CBD und kämpft für eine komplette Legalisierung des Wirkstoffs. Was HHC betrifft, sieht er das anders: „Einige Händler stellen nun die ganze Branche in ein schlechtes Licht, weil sie mit dieser illegalen Substanz handeln. Leider wird der Verkauf von HHC von den Behörden bisher nicht ernst genommen. Es werden keine Untersuchungen gemacht und keine rechtlichen Schritte eingeleitet.“

Tatsächlich verkauft ein Großteil der CBD-Produzenten in Österreich kein HHC, weil es in ihrem Rechtsverständnis eben illegal ist. Eine Anfrage an das zuständige Gesundheitsministerium blieb unbeantwortet.