Grüne Radwege sind für den ÖAMTC ein Rückschritt

Der KURIER ließ die Leser über die ideale Farbe für die Radwege abstimmen. Das vorläufige Ergebnis lautet: 29,8 Prozent möchten sie asphaltgrau belassen, 29,1 Prozent gefällt Grün gut und immerhin 13 Prozent könnten sich mit rosa Radwegen anfreunden (siehe Grafik).

Fahrrad-Beauftragtem Martin Blum ist die Farbe im Prinzip egal. Neuralgische Stellen flächendeckend einzufärben, sei aber international Usus. „In Vancouver sind die Radwege ebenfalls grün, in Kopenhagen oder auch in München sind sie blau. Das erzielt dieselbe Wirkung. Mein Eindruck ist, dass das die Übersichtlichkeit steigert.“

Für Grün spreche, dass die Farbe nicht anderweitig besetzt sei. Rot weise auf Gefahrenstellen hin; Blau werde bei uns mit der Parkraumbewirtschaftung assoziiert.

SPÖ-Verkehrssprecher Gerhard Kubik glaubt, dass eine Markierung an manchen Stellen durchaus Sinn machen könnte. Er stößt sich aber an Vassilakous Informationspolitik: „Man hätte vorab mit den Bezirken reden müssen. Schließlich sind sie es, die später für die Erhaltung der Markierungen zuständig sein werden.“ Was die Farben angeht, könne er sich auch mit Grün-Weiß anfreunden.

Wie der KURIER aus höchsten Rathaus-Kreisen erfuhr, wird dort aber Violett bevorzugt. Schließlich ist Bürgermeister Häupl glühender Austrianer.

Die Opposition sieht die Umfärbung sehr skeptisch und spricht von "Geldverbrennung". Bei den Grünen argumentiert man jedoch, dass die kolportierten Gesamtkosten von zehn Millionen Euro als „fiktive Kosten“ zu verstehen sind, die erst anfielen, wenn man alle Radwege auf einmal umfärben würde.