Radler sehen jetzt grün

Jetzt wird es in Wien so richtig bunt auf den Straßen. Zwei Tage nachdem Wiens Verkehrsstadträtin und Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou angekündigt hatte, die Radwege grün einzufärben, wurde die ersten Teststreifen angepinselt. Die beiden Abschnitte, in zartem Pastellgrün gehalten, befinden sich auf dem Gürtel-Radweg vor dem Westbahnhof.

Die Einfärbung des dritten, 40 Meter langen Testbereichs am Burgring erfolgt erst nächste Woche. Die grüne Ressortchefin will bekanntlich in den kommenden Jahren die Wiener Radwege grün einfärben. Dadurch würde vor allem die Sicherheit erhöht. Die Wirkung des neuen Radweges soll nun bis Juni in den drei Testabschnitten überprüft werden. Von der Opposition, ÖAMTC und ARBÖ hagelt es Kritik an den Plänen, Radlerlobbies begrüßen die Maßnahme.