Grinzinger Straße: Müssen Umwidmungspläne zurück an Start?

von Adrian Zerlauth

Die Bürgerinitiative "Rettet Heiligenstadt" kann einen Zwischenerfolg verbuchen. Aufgrund eines geplanten Schulausbaus in der Grinzinger Straße 88 in Döbling wollte die Stadt eine Fläche, die derzeit Grünland ist, in Wohngebiet umwidmen. Das passt der Bürgerinitiative gar nicht: Um die Umwidmung zu verhindern, brachte die Gruppe eine Petition an den Gemeinderat auf den Weg.

Vergangene Woche wurde die Petition im Petitionsausschuss behandelt - mit folgendem Ergebnis: Der Ausschuss empfiehlt der zuständigen Planungsstadträtin Birgit Hebein (Grüne), das Widmungsverfahren vorerst auszusetzen.

Grund dafür ist, dass in der Muthgasse gerade ein neues "Stadtquartier" geplant wird. Dort werden in wenigen Jahren bis zu 5.000 Menschen leben. Es ist noch offen, ob im Zuge des Stadtentwicklungsprojektes auch eine Schule in die Muthgasse zieht.

Diese Entscheidung müsse zuerst getroffen werden, so der Ausschuss. Sollte in der Muthgasse eine Schule gebaut werden, wären der Schulausbau und damit auch die Flächenumwidmung in der Grinzinger Straße obsolet.