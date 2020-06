Bezirk lehnt Verbauung von Wien-Heiligenstadt ab

Nach einer Bürgerinitiative wehrt sich auch der Bezirk gegen die neue Flächenwidmung für das Areal rund um die Volksschule in der Grinzinger Straße. Das Döblinger Bezirksparlament hat den Entwurf für den neuen Widmungsplan nun abgelehnt – und zwar einstimmig. Denn: „Er würde ermöglichen, dass Grünraum verbaut wird“, sagt Bezirksvorsteher Daniel Resch (ÖVP) auf Anfrage.

Hintergrund: Die Stadt Wien will die Volksschule in der Grinzinger Straße 88 vergrößern. Neun weitere Klassen sollen in einem zusätzlichen Gebäude neben der bestehenden Schule Platz finden. Damit es gebaut werden kann, muss der Gemeinderat das Gelände jedoch umwidmen – von Grünland (mit einem Sportplatz und Freiflächen) in ein Wohngebiet (mit erlaubten Bauhöhen von bis zu 10,5 Metern).