Attersee-Millionär kauft Heurigen in Heiligenstadt

Peter Dobcak, Obmann der Fachgruppe Gastronomie in Wien: "Ein Image-Problem sehe ich nicht, wenn ich an die gut besuchten, kreativen Hotspots in den Weingärten denke. Das Heurigen-Sterben setzt dort ein, wo die nächste Generation nicht übernehmen will und hohe Verkaufserlöse erzielt werden können."

In noblen Lagen wie der Probusgasse also. Seit 18 Jahren ist Ebner Hotelier am Attersee und Eigentümer "mehrerer Zinshäuser", warum jetzt die Gastronomie? "Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben, ein Stück Tradition pro bono an die nächste Generation."

Muss sein Heuriger schwarze Zahlen schreiben? "Natürlich."