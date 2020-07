Giraffen-Füttern in Schönbrunn: Zum Fressen verführt

Neuerdings bietet der Tiergarten Schönbrunn bei der sogenannten „Giraffen-VerFührung“ Kleingruppen von maximal sechs Personen jeden Mittwoch bei einer Sonderführung einen Einblick in das Leben der Netzgiraffen.

Das Highlight: Die Fütterung der Tiere vom Hochstand aus. Man kann also Obi, Fleur und Sofie direkt in die Augen sehen. Der KURIER testete das Angebot, das bis in den Herbst gut gebucht ist.