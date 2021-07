Getötete 13-Jährige: Duldung des Verdächtigen von BFA ausgesprochen

Das Bundesverwaltungsgericht (BvWG) hat die Schuldzuweisung des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA) nach dem Mädchenmord in Wien zurückgewiesen. Zwar bestätigte ein Sprecher, dass das Asylverfahren gegen einen der Tatverdächtigen Afghanen bereits seit Ende 2019 läuft. Allerdings verwies er darauf, dass das Bundesamt selbst die Duldung des 18-Jährigen in Österreich ausgesprochen hatte. Die lange Dauer erklärt das BvWG mit zigtausenden anhängigen Asylverfahren.

Der Direktor des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Gernot Maier, hatte in dem Fall des 18-jährigen Tatverdächtigen am Mittwoch das Bundesverwaltungsgericht in die Pflicht genommen. Maier verwies darauf, dass das BFA nach mehreren Verurteilungen den Schutzstatus für den Afghanen aufgehoben habe. Vor einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts über die Beschwerde des jungen Mannes habe man aber keine Abschiebung durchführen können. Und die Beschwerde sei seit November 2019 unerledigt.

Abschiebung nicht Gegenstand des Verfahrens

Ein Sprecher des Gerichts bestätigte am Donnerstag zwar die lange Verfahrensdauer, aber: „Die Abschiebung war nicht Gegenstand des Verfahrens, das bei uns anhängig ist.“ Der Gerichtssprecher verwies darauf, dass das BFA selbst die Duldung des mittlerweile 18-Jährigen in Österreich ausgesprochen habe. Demnach hat das BFA zwar den subsidiären Schutz des Jugendlichen aufgehoben, gleichzeitig aber verfügt, dass der damals Minderjährige nicht abgeschoben werden kann.