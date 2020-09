Gegen Eltern-Taxis: Meidling bekommt zweite Schulstraße

Temporäre Fahrverbote gelten außerdem in der Vereinsgasse in der Leopoldstadt (hier auch nachmittags), in der Gilgegasse am Alsergrund, in der Fuchsröhrengasse in Simmering und in der Friesgasse in Rudolfsheim-Fünfhaus.

Ab dem Jahreswechsel war auch die Märzstraße in Penzing eine Schulstraße. Sie war besonders umstritten - und wird nun aufgelassen.

Volksanwalt eingeschaltet

Hintergrund für die Debatten: Dort, wo das Fahrverbot galt, befindet sich die Zufahrt zur Tiefgarage eines Wohnhauses. An das morgendliche Fahrverbot mussten sich auch die Bewohner halten, für sie gab es keine Ausnahme.

Und das hat sie so verärgert, dass sie die Volksanwaltschaft eingeschaltet haben – der KURIER berichtete.