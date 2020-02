Nach Autofahrerprotest: Volksanwalt prüft Schulstraße in Penzing

Mieter einer Tiefgarage in der Penzinger Märzstraße sind verärgert über die dortige Schulstraße. Um ein Verkehrschaos vor dem Schultor zu vermeiden, düfen Autos dort an Schultagen zwischen 7.30 und 8 Uhr nicht fahren. Das Fahrverbot betrifft auch die Garagenmieter - was ihnen missfällt.

Wie der KURIER berichtete, haben sie sich an Volksanwalt Walter Rosenkranz gewandt. Er hat nun ein offizielles Prüfverfahren eingeleitet, teilte er am Mittwoch in einer Aussendung mit.