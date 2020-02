Anrainer schalten wegen Penzinger Schulstraße Volksanwalt ein

Seit rund einem Monat ist der 200 Meter lange Abschnitt vor der Volksschule Märzstraße eine Schulstraße – zum Unmut mancher Anrainer. Autos dürfen dort an Schultagen zwischen 7.30 und 8 Uhr nicht fahren. Die Mieter der benachbarten Tiefgarage sind in dieser Zeit daher eingesperrt. Und das ärgert sie. So sehr, dass sie sich nun bei der Volksanwaltschaft beschwert haben.

Aber der Reihe nach: Das temporäre Fahrverbot zwischen Ameisgasse und Matznerstraße wurde auf Wunsch der Direktion und des Elternvereins eingeführt. Mit Unterstützung von Bezirksvorsteherin Michaela Schüchner ( SPÖ) und Vizebürgermeisterin Birgit Hebein ( Grüne). Kritik aus der Bevölkerung gab es von Beginn an.

Denn direkt neben der Schule, an Nummer 182, befindet sich die Zufahrt zur Tiefgarage eines Wohnhauses. Das Fahrverbot gilt auch für die 113 Parkplatz-Mieter.